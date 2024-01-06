Що сталося на півдні України уточнили в ЗСУ.

На одному з напрямків російська армія посилила артилерійський тиск, але підрозділи ЗСУ утримують позиції на лівобережжі та завдають ворогу суттєвої шкоди, зокрема знищили спостережний комплекс "Муром".

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. Зазначається, що окупанти ведуть аеророзвідку та нарощують артилерійський тиск обстрілами, застосовують ударні дрони по населених пунктах. Протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) вони завдали удар крилатою ракетою, ймовірно, "Іскандер-К" в напрямку Криворіжжя та два авіаційні удари по Миколаївщині з використанням протирадіолокаційних ракет Х-31П, які втратили бойову спроможність в повітрі.

"Противник продовжує точкові ракетні удари по промислових об’єктах. Ракетою невстановленого типу він поцілив по сільськогосподарському підприємству на Херсонщині. Зруйновано складські приміщення. Загинув цивільний. Вісім керованих авіабомб тактична авіація ворога доправила на Червоний Маяк та Зміївку. Продовжуючи руйнування майже вщент зруйнованих сіл, ворог продовжує тиск на мирне населення деокупованих територій", - констатують військові.

Так, дев’ять FPV-дронів та шість скидів з БпЛА інших модифікацій осколкових боєприпасів призвели до пошкоджень будинків, автівок та комунікацій в Золотій Балці, Миколаївці, Качкарівці та Михайлівці на Херсонщині. Вночі, під час дронової атаки, з тимчасово окупованого Криму ворог спрямував два БпЛА типу "Shahed-131/136", один з яких був знищений підрозділами протиповітряної оборони на Миколаївщині, інший - на Хмельниччині.

Окрім того, за минулу добу окупанти здійснили 12 артилерійських обстрілів населених пунктів. По Херсону вдарили 6 разів. Обстріляні також Садове, Золота Балка, Благовіщенське, Іванівка, Тягинка на Херсонщині, Очаків та території Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів поранено 5 людей. Пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку, 15 приватних будинків, гаражі, автомобілі, сільгосптехніка.

Наразі у Чорному морі перебуває п’ять бойових кораблів ворожого флоту, ще один - в Азовському. З погіршенням погоди агресор завів в пункти базування надводні ракетоносії, але рівень загрози зберігається.

"Ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом доби противник здійснив 13 штурмів, але вони залишилися марними. Українські захисники утримують зайняті позиції та завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

Наразі у Силах оборони отримали підтвердження, що за минулу добу на лівому березі стало менше на ⁠10 окупантів, ⁠два БпЛА "Суперкам", міномет, човен та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який українці називають "оком Мордору".

Також знищено ретранслятор зв'язку окупантів, ⁠5 одиниць автобронетехніки, 3 спостережні пункти, 2 пункти управління БпЛА та реактивну систему залпового вогню "Град", влучання в яку зафіксовано на відео.

"На Херсонщині Сили оборони півдня ефектно ліквідували ворожу РСЗВ БМ-21 "Град", - прокоментували феєричне влучання українські захисники.

ЗСУ знищили російський комплекс "Оса"

Напередодні російська армія завдала масованих ударів по населених пунктах півдня України, але українські захисники знищили багато ворожої техніки.

У тому числі ліквідовано комплекс "Оса", три гармати, міномет, човен, два спостережні пункти ворога та пускову установку БпЛА.

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