Зазначається, що у місті Нова Каховка Херсонської області відкрився пункт прийому документів для отримання громадянства РФ.

У Херсонській області загарбники змушують ув’язнених подавати документи на російські паспорти щоб підвищити показники "паспортизації".

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у Телеграмі.

Зазначається, що у місті Нова Каховка Херсонської області відкрився пункт прийому документів для отримання громадянства РФ. "Щоб підвищити показники "паспортизації", загарбники змушують ув’язнених подавати документи на російські паспорти", - зазначили у ЦПД.

Крім того, за словами колаборантів, на території Запорізької області націоналістичні батальйони влаштували тотальну перевірку мирного населення із забороною виїзду на територію ОРДЛО.

Також повідомляється, що в москві біля посольства США росіяни відкрили площу "ДНР", а на місці заводу "Азовсталь" планують зробити промисловий парк або місце відпочинку.

На Луганщині російські загарбники заявляють, що українські війська заблокували виїзди в бік тимчасово окупованих територій.

Крім того, в тимчасово захопленому Ізюмі Харківської області колаборанти оголошують, що шкільне навчання відбуватиметься за російською програмою.

Як повідомляв УНІАН, Росія перекидає частину своїх сил на Донбас, відкриваючи Збройним силам України перспективи оточення та деокупації Мелітополя та Херсону. Генерал Маломуж озвучив ймовірні сценарії.

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