Росія перекидає частину своїх сил на Донбас, відкриваючи Збройним силам України перспективи оточення та деокупації Мелітополя та Херсону.
Про це в ефірі марафону "Говорить Україна" телеканалів "Дом" та UA заявив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 роки), генерал армії України Микола Маломуж.
"Ми переходимо вже до тактичних дій, особливо щодо контратак. Розвиток наступальних операцій можливий там, де вже є концентрація нових сил та засобів українських військовослужбовців. Це вже підготовлені резерви та озброєння, техніка, яка надходить від нашого ВПК та західних партнерів", – пояснив Маломуж.
Як зазначає генерал, ЗСУ здійснюють контратаки переважно на Запорізькому, Херсонському та Мелітопольському напрямках. Саме з цих ділянок росіяни зняли сили та перекинули їх Донецький та Луганський напрямки.
"Їхнє завдання зараз – захопити Донбас, а потім перейти на південь. Ми ж використовуємо цю ситуацію і завдаємо ударів по південних напрямках: Херсонський, Запорізький, Мелітополь. Це дуже правильні дії", – сказав генерал.
Маломуж впевнений, що на цих напрямках необхідно консолідувати контрудари, зокрема бити з тилу і з флангів. Такі дії спрятимуть звільненню не окремих населених пунктів, а великим проривам.
"От якби біля Херсона ми пробили б лівий фланг, то створили б умови для оточення міста та втечі противника. Так само по Мелітополю. Так само і по іншим російським угрупованням, які зараз уже ослаблені", – пояснив генерал.
Маломуж нагадав, що Мелітополь та Херсон – це міста із щільною забудовою і з великою кількістю мирного населення. Для мінімізації руйнувань та кількості жертв, міста краще брати у кільце.
"Ми не повинні в лобову штурмувати міста, і тим більше квартали, де проживають люди. Тобто потрібні не прямі штурмові атаки по Херсону та Мелітополю, а операції з оточення супротивника у наближенні до Херсона і Мелітополя. Там, де є передумови для оточення", – додав генерал.
Як повідомляв УНІАН, українським військовослужбовцям вкрай важко наступати й виганяти російських окупантів з Херсона через масоване використання ними артилерії.