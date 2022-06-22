Лобовий штурм міст не спрацює, а лише призведе до руйнувань та жертв серед мирного населення. Необхідно розглянути більш ефективний варіант, впевнений генерал.

Росія перекидає частину своїх сил на Донбас, відкриваючи Збройним силам України перспективи оточення та деокупації Мелітополя та Херсону.

Про це в ефірі марафону "Говорить Україна" телеканалів "Дом" та UA заявив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 роки), генерал армії України Микола Маломуж.

"Ми переходимо вже до тактичних дій, особливо щодо контратак. Розвиток наступальних операцій можливий там, де вже є концентрація нових сил та засобів українських військовослужбовців. Це вже підготовлені резерви та озброєння, техніка, яка надходить від нашого ВПК та західних партнерів", – пояснив Маломуж.

Як зазначає генерал, ЗСУ здійснюють контратаки переважно на Запорізькому, Херсонському та Мелітопольському напрямках. Саме з цих ділянок росіяни зняли сили та перекинули їх Донецький та Луганський напрямки.

"Їхнє завдання зараз – захопити Донбас, а потім перейти на південь. Ми ж використовуємо цю ситуацію і завдаємо ударів по південних напрямках: Херсонський, Запорізький, Мелітополь. Це дуже правильні дії", – сказав генерал.

Маломуж впевнений, що на цих напрямках необхідно консолідувати контрудари, зокрема бити з тилу і з флангів. Такі дії спрятимуть звільненню не окремих населених пунктів, а великим проривам.

"От якби біля Херсона ми пробили б лівий фланг, то створили б умови для оточення міста та втечі противника. Так само по Мелітополю. Так само і по іншим російським угрупованням, які зараз уже ослаблені", – пояснив генерал.

Маломуж нагадав, що Мелітополь та Херсон – це міста із щільною забудовою і з великою кількістю мирного населення. Для мінімізації руйнувань та кількості жертв, міста краще брати у кільце.

"Ми не повинні в лобову штурмувати міста, і тим більше квартали, де проживають люди. Тобто потрібні не прямі штурмові атаки по Херсону та Мелітополю, а операції з оточення супротивника у наближенні до Херсона і Мелітополя. Там, де є передумови для оточення", – додав генерал.

Як повідомляв УНІАН, українським військовослужбовцям вкрай важко наступати й виганяти російських окупантів з Херсона через масоване використання ними артилерії.

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