Поблизу Макарова було знайдено поховання трьох цивільних осіб.

На Київщині виявили поховання із тілами ще трьох вбитих окупантами цивільних.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб. За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

На Київщині вже виявлено тіла щонайменше 1200 цивільних

З початку деокупації Київської області вже виявлено, оглянуто та передано до судово-медичних установ 1202 тіл загиблих від рук окупантів мирних мешканців. Ще 300 осіб лишаються зниклими безвісти.

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять навіть рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні. Зомбована росіянка переконує свого сина-окупанта, що він вбиває "не дітей, а фашистів".

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