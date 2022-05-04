Наразі усі тіла доправлені до моргів для проведення судово-медичних експертиз.

На Київщині виявлено тіла ще чотирьох загиблих внаслідок російської агресії, серед яких 10-річна дівчинка.

Як повідомляє у Facebook поліція Київщини, вчора на території Бородянської громади правоохоронці провели ексгумацію тіл мирних жителів.

Зазначається, що у селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельці.

В поліції повідомляють, що у селі Шибене поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду, а також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли впритул біля його будинку.

"Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озерщини. Літня жінка загинула у власній оселі, в якій виникла пожежа внаслідок ворожої атаки", – сказано в повідомленні.

Поліція провела попередній огляд тіл загиблих. Їх доправлено до моргів для проведення судово-медичних експертиз.

На Київщині вже виявлено тіла 1202 цивільних

З початку деокупації Київської області вже виявлено, оглянуто та передано до судово-медичних установ 1202 тіл загиблих від рук окупантів мирних мешканців. Ще 300 осіб лишаються зниклими безвісти.

Як повідомляв раніше УНІАН, росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять навіть рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні. Зомбована росіянка переконує свого сина-окупанта, що він вбиває "не дітей, а фашистів".

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