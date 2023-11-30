Водночас стало відомо, що через обстріли та бомбардування росіян пошкоджено житлові будинки, ТЕЦ, медичну установу та дитячий садочок.

В Херсонській області українські захисники знищили ворожу техніку, зокрема човни ДРГ. В Чорному морі знаходиться до 16 "Калібрів".

За інформацією Сил оборони півдня України, оперативна обстановка в цій зоні залишається напруженою, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три ракетоносії - надводний та два підводні. Їх спорядження складає до 16 ракет типу "Калібр".

Протягом доби (з 7:00 до 7:00) противник завдав два авіаційні удари із застосуванням 17 керованих авіабомб, а також застосував два FPV-дрони та скинув з БпЛА різних модифікацій 20 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини.

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"За минулу добу ворог здійснив 12 обстрілів населених пунктів. По Херсону гатив шість разів. Також в області обстріляні: Антонівка, Тягинка, Велетенське, Дар'ївка. З Кінбурнської коси ворожа артилерія тероризувала Дмитрівку та Очаків на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних дій ворога на Херсонщині загинув цивільний ще четверо поранено. Обстрілами й бомбардуваннями пошкоджено близько десятка приватних будинків, ТЕЦ, медичну установу, дошкільний заклад.

Водночас українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях та по тилах противника. Зокрема, за минулу добу ліквідовано сім окупантів. Знищено гармату, дві одиниці автомобільної техніки, спостережний пункт та польовий пункт боєпостачання, а також – чотири човни противника.

У пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України оприлюднили відео, на якому зафіксовано знищення одного з ворожих човнів на Херсонщині. Це заслуга операторів БпЛА 11 бригади ім. Михайла Грушевського.

"Нацгвардійці точним ударом знищили моторний човен диверсійно-розвідувальної групи військ РФ", - наголосили у пресслужбі.

Партизани на окупованих територіях - останні новини

Сьогодні на Херсонщині партизани знищили установку протиповітряної оборони окупантів. Зокрема, вранці знищено позицію ППО ЗС РФ, яка перебувала в Скадовському районі вздовж Червонопрапорного каналу. Разом з технікою ліквідовано двох російських окупантів.

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