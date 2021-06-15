Фургон заїхав на окуповану територію з РФ, спостерігачі побачили лише водія транспортного засобу.

У Спостережній місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" у Ростовській області (Російська Федерація), що межують з окупованою частиною Донбасу, заявляють, що зафіксували перетин українсько-російського кордону фургоном з написом "200" і "Ритуал".

Про це йдеться у тижневому звіті Місії ОБСЄ.

"9 червня о 5:54 Спостережна місія на прикордонному пункті "Донецьк" бачила фургон з номерними знаками РФ, який в'їжджав на прикордонний пункт зі сторони РФ. Фургон мав знак "200" на лобовому склі та напис "Ритуал" (російською мовою) на стороні", - йдеться у звіті.

Спостерігачі змогли побачити лише водія у транспортному засобі. Після проходження прикордонних процедур контролю транспортний засіб поїхав на окуповану територію України.

Читайте такожНа Донбасі не стихають обстріли: за добу - вісім порушень перемир'яОкремо сказано, що 12 червня о 15:18 була помічена вантажівка з номерними знаками підконтрольного Росії незаконного утворення "ЛНР", яка перевозила чотири реактивні двигуни (головна частина двигуна була схожа на двигуни "Клімов ВК-1" і реактивні двигуни Rolls-Royce Nene). Вантажівка проїхала з окупованих територій у РФ.

Вантаж-200 (двохсотий) – умовне позначення в армії при перевезенні тіла загиблого військовослужбовця до місця поховання.

Військовий конфлікт з озброєними найманцями Кремля на Донбасі триває з 2014 року.

Окуповані території українського сходу нині під контролем незаконних збройних формувань Росії, що вісім років тому захопили українські органи самоврядування й проголосили «Донецьку та Луганську народні республіки».

Так званий уряд разом з «очільниками» ОРДЛО повністю керовані Москвою. За весь час війни спостерігачі неодноразово фіксували перетягування на окуповану територію російської зброї під виглядом «гуманітарної допомоги».

З квітня 2014 по лютий 2021 років на Донбасі, за підрахунками ООН, внаслідок війни загинуло від 13 100 до 13 300 людей. З них 3375 цивільних осіб, приблизно 4150 українських військових та приблизно 5700 бойовиків.

Крім того, з початку бойових дій на Донбасі поранили 29 500–33 500 людей. З них від 7 до 9 тисяч цивільних, 9 700-10 700 українських військових та 12 700-13 700 бойовиків.

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Автор: Віталій Саєнко