Сьогодні місцева влада вивозить людей і домовляється про безпечну доставку гуманітарних вантажів.

На Луганщині тривають бої в Рубіжному та Попасній, місцева влада очікує потужне підкріплення.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, сьогодні місцева влада вивозить людей і домовляється про безпечну доставку наступних гуманітарних вантажів.

"Фури заповнюємо доверху - їжею, медикаментами, засобами гігієни, одягом", - уточнив глава ОВА.

Він додав, що зараз тривають бої в Рубіжному і Попасній, проте звідти вдалося евакуювати людей.

"Я вірю в наші сили - ми очікуємо потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян із зайнятих ними позицій", - підкреслив Гайдай.

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