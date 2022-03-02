В результаті обстрілу пошкоджено дах дитсадка.

Російські війська на Луганщині обстріляли дитячий садок з дітьми.

Про це повідомив Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його даними, супротивник обстріляв Сєвєродонецьк, і в районі проспекту Центральний, 61 пошкоджено дах садочку та перебито тепломережу.

"В підвальному приміщенні знаходиться приблизно 10 осіб, з яких 8 дітей. Приймаються заходи щодо їх евакуації", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану.

Після цього ворог атакував не лише військові об'єкти. Зокрема, в Маріуполі Донецької області супротивник обстріляв пологовий будинок.

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