З шахти "Довжанська-Капітальна", що в місті Довжанськ, російські окупанти відправили на фронт 430 працівників.
Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Примусової мобілізації нема" - з шахти "Довжанська-Капітальна" окупанти відправили на фронт 430 працівників. Засоби масової інформації так званої "ЛНР" починають вчити населення пишатися цим фактом. У повідомленні йдеться, що "…як і в роки Великої вітчизняної війни, сьогодні на полях, заводах та у шахтах чоловіків, які відправилися на фронт, замінюють жінки та пенсіонери...", - розповів голова ОВА.
Гайдай наголосив, що вугілля на Луганщині "добувають жінки, всупереч приписам охорони праці".
Як повідомляв УНІАН, на окупованій Луганщині росіяни почали мобілізовувати навіть шахтарів.