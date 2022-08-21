Вугілля на Луганщині видобувають жінки, всупереч приписам охорони праці.

З шахти "Довжанська-Капітальна", що в місті Довжанськ, російські окупанти відправили на фронт 430 працівників.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Примусової мобілізації нема" - з шахти "Довжанська-Капітальна" окупанти відправили на фронт 430 працівників. Засоби масової інформації так званої "ЛНР" починають вчити населення пишатися цим фактом. У повідомленні йдеться, що "…як і в роки Великої вітчизняної війни, сьогодні на полях, заводах та у шахтах чоловіків, які відправилися на фронт, замінюють жінки та пенсіонери...", - розповів голова ОВА.

Гайдай наголосив, що вугілля на Луганщині "добувають жінки, всупереч приписам охорони праці".

Як повідомляв УНІАН, на окупованій Луганщині росіяни почали мобілізовувати навіть шахтарів.

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