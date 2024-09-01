На Львівщині знайшли бойові частини 'Кинжала' і Х-101 (фото)

Сапери вилучили залишки ракет та запобігли потенційним нещасним випадкам.

Сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій після однієї із наймасованіших атак нашої країни у Львівській області вилучили бойові частини крилатої ракети "Х-101" та аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинжал".

"Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення", - зазначили в ДСНС у Telegram.

Рятувальники закликали у разі виявлення будь-якого підозрілого предмета не наближатися до нього та не намагатися самостійно його перемістити чи розібрати. У такому випадку необхідно варто зателефонувати за номерами "101" або "102".

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Атаки на українську енергетику

26 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по території України.

З початку війни усі гідроелектростанції в Україні були атаковані Росією, повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль розповідала, що по деяких електростанціях російські окупанти завдали до 20 ударів.

"Усі ці станції пристріляні. По деяких прильоти були до 20 разів. І якщо у нас не буде достатньо ППО та закрите небо, це буде безкінечна робота з відновлення - руйнування - відновлення", - пояснила вона.

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