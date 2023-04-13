Генпрокуратура РФ заявила, що "вивчає" кадри.

У Генпрокуратурі РФ виступили із заявою з приводу відео, на якому російські окупанти відрізають голову полоненому українцю. Водночас у заяві правоохоронні органи країни-агресора залишили багато місця для майбутніх маніпуляцій та фейків.

Наприклад, в Генпрокуратурі РФ чітко не вказують, що страту проводять російські військові, а якась "людина в камуфляжній формі застосовує насильство з використанням ножа до невідомого військовослужбовця, в результаті якого заподіює йому смерть".

Сумнівається Генпрокуратура РФ і в достовірності відео. За словами путінських силовиків, відеоматеріали "містять, можливо, сцени вбивства нібито українського військовослужбовця".

Відео дня

Генпрокуратура РФ заявила, що "вивчає" кадри.

Варто зазначити, що Росія поки не визнала жодного задокументованого міжнародними організаціями злочину своєї армії за весь час війни в Україні. Натомість пропагандисти звинувачували у злочинах росіян самих українців.

Російські окупанти стратили українського бійця на камеру - що відомо

Нещодавно в проросійських Telegram-каналах з'явилися кадри страти українського військового: росіяни відрізали голову ще живому бійцю ЗСУ.

Відео миттєво розлетілося мережею і викликало обурення у міжнародного співтовариства. Головний європейський дипломат Жозеп Боррель назвав страту полоненого українця "мерзенним порушенням Женевської конвенції". Коментувати те, що трапилося, довелося навіть спікеру Кремля Дмитру Пєскову.

Потім СБУ оголосила "полювання" на вбивць солдата, а омбудсмен Дмитро Лубінець навіть заявиь, що ГУР "приблизно знає", хто і де провів таку жорстоку страту.

Більше того, в Офісі українського омбудсмена отримали десятки відео з кадрами страт, ймовірно, українських військових російськими окупантами. Ці відео не публікуються, проте правоохоронці проводять роботу і відкривають провадження.

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