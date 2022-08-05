Головну хлібну культуру, озиму пшеницю, обмолочено на площі 627,3 тис. га.

На Одещині зібрали 2,5 млн тонн ранніх зернових.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар Одеської ОВА Альона Новічкова.

Вона зазначає, що Одеська область першою в Україні завершила збір ранніх зернових культур.

"В 2022 році зібрано 2,5 млн тонн: зокрема, головну хлібну культуру - озиму пшеницю обмолочено на площі 627,3 тис. га і намолочено 1,63 млн тонн. Врожай озимого ячменю склав 692 тис. тонн. Ярого ячменю намолочено 82,6 тис. тонн. Ріпак обмолочено на площі 139,5 тис. га і намолочено 242,4 тис. тонн", - написала Новічкова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня, начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що в області закінчились жнива ранніх зернових.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала новий проект на суму 40 млн доларів США для подальшого розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.

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