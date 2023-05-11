Також силам оборони вдалося знищити два склади боєприпасів ворога.

Українські військові на Таврійському напрямку ліквідували понад роту російських військових та знищили близько десяти одиниць ворожої техніки.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, за добу українські ракетні війська та артилерія на Таврійському напрямку виконали близько 730 вогневих завдань.

Зокрема, українські військові вели з ворогом контрбатарейну боротьбу, а також здійснювали відпрацювання по виявлених раніше цілях.

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"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 10 одиниць озброєння та військової техніки противника", - зазначив Тарнавський.

Зокрема, вдалося ліквідувати два ворожі танки, один бронетранспортер, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", безпілотник "Ланцет-3", зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та автомобільну техніку росіян.

Також силам оборони вдалося знищити два склади боєприпасів ворога.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже близько 196 тис. 920 російських військових, 610 із них українська армія знищила минулої доби, 10 травня.

Крім того, ворог вже втатив 3 тис. 740 танків (4 за добу), 7 тис. 287 бойових броньованих машин (12 за добу), 3 тис. 053 артилерійські системи (14 за добу), 557 реактивних систем залпового вогню (2 за добу), 310 засобів протиповітряної оборони (2 за добу), 308 літаків, 294 гелікоптера, 2 тис. 627 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 за добу), 970 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 5 тис. 984 одиниці автотехніки та автоцистерн (10 за добу) та 391 - спецтехніки (2 за добу).

Наразі основні свої сили російські загарбники продовжують застосовувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом 10 травня українські війська відбили на цих напрямках майже 40 російських атак та завдали ворогу відчутних втрат.

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