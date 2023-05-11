З минулого літа ув’язнені були основним джерелом новобранців для ПВК "Вагнер" в Україні.

Міноборони Росії розширило схему вербування російських ув’язнених для війни в Україні – лише за квітень 2023 року до армії РФ завербовано до 10 тисяч засуджених.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твіттер з посиланням на дані розвідки, зазначаючи, що з літа минулого року ув’язнені були основним джерелом новобранців для ПВК "Вагнер" в Україні.

Однак, за даними британської розвідки, група "Вагнера", швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли загострився її публічний конфлікт з російським Міноборони.

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"Кампанія Міністерства оборони з вербування в’язнів є частиною більш інтенсивних зусиль російських військових для збільшення своєї чисельності. При цьому вони намагаються уникнути нової обов’язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення", - зазначається у зведенні.

Мобілізація у Росії

У Росії намагаються щосили популяризувати мобілізацію. Також там прирівняли електронні повістки до паперових, щоб точно позбавити російських чоловіків ухилиттися від призову. Поповнення для своєї армії російські вербувальники шукають навіть серед мігрантів з центральної Азії, проводячи кампанії у мечетях та міграційних службах.

Водночас, як зазначав представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов, Росія при нинішньому рівні мобілізації не зможе компенсувати втрати на війні в Україні. За даними Генштабу, українські воїни лише за минулу добу ліквідували 610 окупантів, а загальні втрати росіян на війні в Україні досягають 197 тисяч.

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