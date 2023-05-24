Сьогодні ж "відмінусовано" було ворожий склад боєкомплекту біля Токмака.

У Запорізькій області російські окупанти після "пологівського понеділка" висипали в яму біля села чотири вантажівки трупів своїх військових. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Точність української розвідки плюс влучність артилерії ЗСУ дорівнює мінус чотири ворожі військові бази та плюс одна братська могила ворога", - зауважив він.

За словами міського голови, лише за останні декілька днів на Запорізькому напрямку сили окупантів "послабшали на очах".

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Так, зокрема "пекельно" розпочався тиждень для окупантів біля Полог – там було знешкоджено ворожу базу, з якої противник обстрілював Гуляйполе.

"Після пологівського понеділка рашисти вивезли чотири "Урали" зі своїми 200-ми, яких (поховали) скинули насипом в яму коло села Воскресенка", - повідомив Федоров.

Крім того, зазначив він, 19 травня українські війська "відпрацювали" по ангару з ворожим угрупуванням в селі Роздол біля Василівки.

"На вихідних надто гаряче було у лазні та коло їдальні окупантів в селі Іванівка Василівського району", - написав мер.

Також, додав він, сьогодні, 24 травня, "відмінусовано" було ворожий склад бойового комплекту у селі Курошани під Токмаком.

Ситуація в окупованій Запорізької області - деталі

Раніше Федоров заявляв, що 22 травня на тимчасово окупованій території Запорізької області українські розвідники знищили щонайменше дві бази російських окупантів. Вибухи пролунали в тимчасово окупованих Пологах та Василівці.

Він також повідомив, що на території Мелітопольського району було ліквідовано "величезну кількість російських вояк". За словами мера, частину з них відвезли до місцевих лікарень.