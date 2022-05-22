Ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення для створення для командирів картинки задоволення людей від "руського миру".

Російські військові вимагають у цивільних, які хочуть евакуюватися з окупованих територій півдня України, по 1 тис. доларів за дозвіл виїхати, але навіть після сплати цієї суми відкривають вогонь у слід.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Не маючи успіхів в бою, ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення, аби створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволення місцевого населення від "руського миру". Однак, свідомі цивільні мешканці намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілів, не бажаючи бути живим прикриттям окупантів. А ті своєю чергою, встановивши жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території, на блокпостах збагачуються, пропонуючи пропуск за 1 000 доларів або їх еквівалент. Але і тоді в слід підступно відкривають вогонь", - зазначає командування.

Згідно з повідомленням, на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу та удосконалення фортифікаційного обладнання своїх позицій. Нових ударних угруповань ворог не створював, активних наступальних дій не вів.

"В цілому за добу внаслідок ракетно-артилерійської активності наших підрозділів за підтримки авіації, противник недорахувався 29 рашистів, втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет – в готовності до застосування понад півтора десятки вбивчих снарядів.

"Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв’язку та морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення", - додали в ОК "Південь".

Перехоплені розмови окупантів:

8 травня у нових телефонних розмовах окупантів, які вдалося перехопити СБУ йшлося про те, що у вільний час російські окупанти сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та різанину, займаються рекетом на Херсонщині. Була інформація, що окупанти почали брати з українців гроші за право проїзду.

Раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову, що свідчить, що війська Кадирова не тільки знімають постановочні ролики в Україні, а й не на жарт захопилися мародерством. Вони крадуть не тільки в українців, а й у російських військових.

Також перехоплення демонструють, як російські окупанти скаржаться на великі втрати в Україні та командирів-боягузів.

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