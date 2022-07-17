Йдеться про бази та склад БК у Луганській і Херсонській областях.

Попередньо Збройні сили України протягом 17 липня знищили дві воєнні бази російських військ та склад з боєприпасами на окупованих територіях.

Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Йдеться про бази та склад БК у Луганській і Херсонській областях.

"Демілітаризація орди. 17.07: Алчевськ, Луганщина. Мінус база рашистів. Лазурне, Херсонщина. Мінус база. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Мінус БК", - написав він.

Інформація уточнюється, зазначив Братчук.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ окупантам активізувати бої на "всіх напрямках", що журналісти The New York Times оцінили як сигнал переходу Росією до більш агресивної фази війни.

Водночас, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін віддав наказ захопити Харків, про що свідчить активізація обстрілів області російськими військами.

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