За участь у нападі на Україну, його нагородили посмертно.

В Україні 29 серпня ліквідували капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який у 2014 році брав учать в анексії Криму, а під час повномасштабного вторгнення був задіяний в "охороні" Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це у Twitter повідомив український блогер та офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він зазначив, що Зорін зробив "крок доброї волі" – "офіційно денацифікувався й демілітаризувався".

Пропагандисти раніше публікували фотографії дружини Зоріна Олени та їхнього 6-річного сина, якими поділився Штефан.

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У некролозі в росЗМІ вказано, що той "загинув під час виконання бойового завдання". Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив Зоріна за участь у так званій "спецоперації".

Зорін після окупації Кримузалишився служити в Євпаторії, звідки у лютому цього року був відправлений для участі у "спецоперації".

Як повідлмляв УНІАН, з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації ЗСУ ліквідували 51 250 окупантів. За минулу добу українські захисники "відкобзонили" 640 супротивників — рекордну кількість, якщо не враховувати дані за перші тижні війни.

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