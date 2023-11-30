У російському Брянськ пролунав потужний вибух. "Прилетіло" по складу з ударними безпілотниками "Герань-2", як в Росії називають "Шахеди".
Про це пише телеграм-канал "Брянский вестник". Зазначається, що склад нібито атакували українські безпілотники.
"У Брянську близько 18:12 стався приліт по складу безпілотників "Герань-2. Жителі міста почули вибухи в районі телецентру. Попередньо склад був атакований українськими безпілотниками. Деталі про руйнування і постраждалих уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Російська влада інцидент не коментувала.
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27 листопада в Рязані лунали вибухи. ЗМІ писали про атаку дронів на місцевий нафтопереробний завод і військову базу. Йдеться про військову авіабазу Дягілєво, розташовану на західній околиці міста.
26 листопада дрон атакував Смоленськ. О 23:20 його нібито збили над територією Смоленської області черговими засобами протиповітряної оборони, проте жителі публікували кадри з димом над містом. Примітно, що це була вже друга атака дронів на місто за той день.
У той же день в Челябінську сталася пожежа на заводі, який виробляє танкові двигуни. Місцеві казали, що незадовго до цього чули вибух.
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