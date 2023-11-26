Це друга атака дронів за день.

Увечері Смоленську область атакував безпілотний літальний апарат. Про це заявили в Міністерстві оборони Росії.

Окупанти кажуть, що український БПЛА літакового типу намагався атакувати "об'єкти на території Російської Федерації". О 23:20 його нібито збили над територією Смоленської області черговими засобами протиповітряної оборони. Тим часом жителі міста опублікували в мережі відео, на якому видно дим в небі.

Російський Telegram-канал Mash пише, що ППО збила дрон в небі над Смоленськом. За їхніми попередніми даними, він летів у бік авіаційного заводу Задніпровського району. Про пошкодження та постраждалих не повідомлялося.

Смоленськ під атакою БПЛА: останні новини

Сьогодні вранці в російському Міноборони заявили про відбиття атаки дронів літакового типу над територією Брянської, Смоленської і Тульської областей.

Російські ЗМІ вже кілька разів повідомляли про спроби атакувати безпілотниками авіаційний завод у Смоленську. Уперше про можливу атаку заявили 1 жовтня.

Вже 17 жовтня в мережі повідомили, що під час чергової атаки один з дронів впав на дах одного з цехів і вибухнув. На місці почалася пожежа, в покрівлі будівлі залишилася глибока пробоїна.

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