У понеділок, 27 листопада, у російській Рязані пролунали гучні вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотних літальних апаратів.
Увечері в Міністерстві оборони Росії відзвітували про знищення над територією Рязанської області безпілотника літакового типу. Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що протиповітряна оборона збила два дрони.
SHOT повідомляє, що безпілотні літальні апарати збили в районі Рязанського нафтопереробного заводу, який займається виробництвом бензину, дизеля, гасу і мазуту. За їхніми даними, руйнувань і постраждалих немає.
Російський проект ВЧК-ОГПУ пише, що один з дронів намагався атакувати військову авіабазу Дягілєво, розташовану на західній околиці міста.
Вибухи в Росії: останні новини
Вчора ввечері в російському Міноборони заявили, що Смоленську область атакував безпілотний літальний апарат літакового типу. Його збила протиповітряна оборона.
Місцеві канали опублікували відео атаки. За їхніми даними, дрон летів у бік місцевого авіаційного заводу, який раніше вже піддавався атакам БПЛА.
А на території Челябінського тракторного заводу після вибуху спалахнула сильна пожежа. У мережі писали, що сталася аварія на трансформаторі.