На складах російських загарбників в окупованому Мелітопольському районі пролунали вибухи.
Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
У місці скупчення росіян спостерігається задимлення.
"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення. Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів", - йдеться у повідомленні.
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