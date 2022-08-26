ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На складах російських загарбників в окупованому Мелітопольському районі пролунали вибухи.

Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

У місці скупчення росіян спостерігається задимлення.

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"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення. Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія, як і раніше, зосередилась на захопленні Донбасу. Як повідомив у п’ятницю ввечері Генштаб, РФ знову провалила штурми на Бахмутському напрямку. Невдачею закінчилась і спроба окупантів покращити тактичне становище у напрямку Невельського

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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