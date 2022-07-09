Окупанти продовжують проводити більш обмежені наступальні дії, щоб сили оборони України не перехопили ініціативу.

Російське угруповання в Луганській області займається відновленням бойової здатності та нарощуванням сил для подальшого наступу.

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

Як йдеться в повідомленні, окупанти продовжують проводити більш обмежені наступальні дії, щоб сили оборони України не перехопили ініціативу.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, скоріш за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз. Вихід з оперативної паузи може бути поступовим і не відразу помітним", — йдеться в аналізі ISW.

Ключова умова оперативної паузи - створити видимість, що її або немає, або вона буде занадто короткою, щоб противник не встиг перехопити ініціативу і не перейшов в контрнаступ.

Попередній звіт ISW:

Станом на 8 липня 2022 року у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що російські війська домоглися незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.

Окупанти завдали артилерійських ударів на південь від Барвінкова та обстріляли Нікополь, Новопавлівку і кілька населених пунктів на північний захід від Слов'янська.

На думку аналітиків ISW, ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу та або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм-Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінкова в бік Краматорська.

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