Російські окупанти намагалися наступати у трьох районах на Донецькому та Слов'янському напрямках: Довгеньке — Краснопілля, Пасіка — Долина та Золотарівка — Верхньокам'янське. ЗСУ відбили всі атаки і змусили ворога з втратами відійти.
Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.
"На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне. Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи", — повідомили в Генштабі.
На Донецькому напрямку спроби штурму проводилися в районі Золотарівка — Верхньокам'янське. ЗСУ зустріли ворога вогнем і змусили відступити. Противник обстрілював позиції українських захисників з усіх наявних засобів та здійснив ракетно-авіаційний удар неподалік від Шумів.
Нагадаємо, Слов'янськ після відведення українських військ з Лисичанська став прифронтовою зоною. У британській розвідці назвали захоплення міста наступною оперативною ціллю рашистів.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупаційна армія може спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ з трьох напрямків. Зараз ворог проводить обмежені атаки на Донбасі, щоб ЗСУ не перехопили ініціативу, і готується до наступного великого штурму.
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