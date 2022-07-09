Окупанти проводили розвідку за допомогою БПЛА неподалік Краматорська та здійснили дистанційне мінування дороги біля Великої Комишувахи.

Російські окупанти намагалися наступати у трьох районах на Донецькому та Слов'янському напрямках: Довгеньке — Краснопілля, Пасіка — Долина та Золотарівка — Верхньокам'янське. ЗСУ відбили всі атаки і змусили ворога з втратами відійти.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне. Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи", — повідомили в Генштабі.

На Донецькому напрямку спроби штурму проводилися в районі Золотарівка — Верхньокам'янське. ЗСУ зустріли ворога вогнем і змусили відступити. Противник обстрілював позиції українських захисників з усіх наявних засобів та здійснив ракетно-авіаційний удар неподалік від Шумів.

Нагадаємо, Слов'янськ після відведення українських військ з Лисичанська став прифронтовою зоною. У британській розвідці назвали захоплення міста наступною оперативною ціллю рашистів.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупаційна армія може спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ з трьох напрямків. Зараз ворог проводить обмежені атаки на Донбасі, щоб ЗСУ не перехопили ініціативу, і готується до наступного великого штурму.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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