Тим часом, українські війська продовжують поступове просування на південно-західному напрямку Херсона.

Російська армія збирає техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська Донецької області, котре розташоване приблизно за 8 кілометрів від нинішньої лінії фронту.

Про це повідомляється в щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, що російські сили, імовірно, роблять паузу для поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій в Донецькій області.

"Існує реальна ймовірність того, що найближчою тактичною ціллю Росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагаються просунутися до своєї найбільш вірогідної оперативної мети – міського району Слов'янськ-Краматорськ", - йдеться в повідомленні.

У розвідці також додають, що українські війська продовжують поступове просування на південно-західному напрямку Херсона.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські окупаційні війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з Півночі і Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ.

Зазначається, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.

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