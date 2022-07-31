Під найбільшим ворожим ударом опинилося селище Миропілля.

У селищі Миропілля на Сумщині внаслідок ранкового масованого ворожого обстрілу розбиті могили на кладовищі, пошкоджені лінії електропередач та низка домогосподарств.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Сьогодні під ударом опинилося Миропілля… Росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах селища з пів на шосту ранку. Розбито вщент більше 10 могил на місцевому цвинтарі. Пошкоджені лінії електропередач по кількох вулицях, повалені електроопори. Суттєвих ушкоджень зазнали щонайменше 5 домогосподарств. У людей побиті шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі та техніка", - розповів він.

За словами Живицького, кілька хат прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення. У місцевого фермера повністю згорів сінник, де було все заготовлено на зиму для тварин. Росіяни розстріляли його навмисно, зауважив голова ОВА.

Живицький додав, що аварійні служби працюють, сьогодні електропостачання буде відновлено.

"Перебої з мобільним зв'язком у громаді – тимчасові", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня зранку російські загарбники обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії - зафіксовано понад ворожих 50 прильотів.