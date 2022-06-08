Дане приміщення було відкрите лише у 2015 році для належного утримання незаконних мігрантів.

Російські війська обстріляли прикордонне село Шосткинського району в Сумській області.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

За повідомленням, обстріл стався близько 12 години з боку російського пункту перетину кордону "Троєбортне".

"Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Це спричинило його руйнування", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що дане приміщення було відкрите лише у 2015 році для належного утримання незаконних мігрантів, однак під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну воно не використовувалося.

Як повідомляв УНІАН, після того, як українці вибили російських військових з Сумщини, окупанти постійно обстрілюють область.

Так, 6 червня окупанти масово обстрілювали Сумщину з мінометів.

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