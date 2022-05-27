Рано вранці лунали постріли з міномета по території Шосткинського району.

Ніч на 27 травня на Сумщині пройшла неспокійно - російські окупанти зі своєї території знову вели артилерійський і мінометний вогонь, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З 4:30 ранку кожні півгодини лунали постріли з міномета по території Шосткинського району. Пошкоджено приватні будинки мирних жителів на околицях Середино-Буди", - зазначив він.

Живицький також повідомив, що о 6:30 околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли з САУ. Ворог бив зі своєї території. Внаслідок цього обтрілу постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня протиповітряні сили України збили ракету російських військ у небі над Сумами.

Того ж дня російські війська обстріляли центр Харкова. У результаті обстрілів загинули чотири людини, ще 7 отримали поранення.

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