Знахідками наразі займається СБУ.

У селі Білка Сумської області після звільнення його від російських окупантів було виявлено залишки хімічної зброї — зарину та інших речовин.

Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо, передає Укрінформ.

"Ми знайшли у селі Білка залишки хімічної зброї — це зарин та інші речовини. Виявили ампули. Зараз цим займається Служба безпеки України. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити чи по Києву, чи по Полтаві, чи по інших містах", - розповів Бова.

Стосовно ситуації у Тростянці - мер також зазначив, що за місяць окупації російські війська розставили багато своїх розтяжок, заміновано чимало кладовищ, лісопосадок, паркових зон, адміністративних об’єктів.

Наразі у Тростянці над розмінуванням щоденно працюють дві групи: одна із ДСНС, інша — з військових. Вони щодня розміновують нові ділянки, але все одно ще залишаються небезпечні місця, деякі поля просто всіяні вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на застосування Росією боєприпасів з отруйними речовинами в Маріуполі.

Зеленський підкреслив, що враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз.

У Міноборони України попередили про загрозу нових хімічних атак РФ і закликали українців не розслаблятися.

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