Світ має превентивно реагувати на дії РФ, вважає президент України.

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на застосування Росією боєприпасів з отруйними речовинами.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверенні за підсумками 48-го дня війни.

"З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", - зазначив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз.

"Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - сказав президент.

Ситуація в Маріуполі - що треба знати

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Маріуполю. Місто заблоковане, за нього точаться бої.

На початку квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що супротивникам вдалося знищити 90% інфраструктури міста. Чиновник додав, що місто знаходиться за межею гуманітарної катастрофи - понад місяць там немає води, їжі, медикаментів та світла.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

11 квітня "Азов" повідомив, що супротивник у Маріуполі з безпілотника скинув на військових та цивільних невідому отруйну речовину, є постраждалі.

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