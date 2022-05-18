Машини не пропускають по декілька діб.

Російські загарбники не випускають з Херсонської області тисячі автомобілів з цивільними громадянами.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у соціальній мережі Facebook.

"На виїзді з Херсонської області утворився багатокілометровий затор", - заявила омбудсмен.

Зокрема, тисячі автомобілів із дітьми, жінками та особами похилого віку, які намагаються виїхати з пекла російської окупації в бік підконтрольної Україні території, не пропускають окупаційні війська.

"Авто стоять по декілька діб, а виснажені люди потерпають від браку їжі, води та відпочинку", - додала вона.

Крім цього, існує постійна небезпека обстрілів окупантами.

"Днями рашисти відкрили вогонь по колоні автомобілів, що намагалась виїхати з міста. Від пострілу в голову загинув волонтер Антон Кушнір, який займався доставкою гуманітарних вантажів, оскільки недалеко проходить лінія фронту та постійно точаться бої", - зазначила Денісова.

Раніше на Херсонщині російські окупанти обстріляли автоколону з цивільними, загинуло щонайменше троє людей.

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