Мединський вперше пішов захищати Україну у далекому 2014 році.

29 квітня у бою з окупантами на Харківщині загинув 33-річний журналіст і військовий Максим Мединський.

Про це повідомив Сергій Димитрієв, мер Болграду на Одещині, звідки родом Максим Мединський.

"Болградська міська рада висловлює слова глибокого співчуття родині Мединських, з приводу трагічної гибелі сина Максима Мединського, лейтенанта Збройних сил України", - написав він.

Відомо, що Мединський вперше пішов захищати Україну у далекому 2014 році. Напередодні того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Мединський казав:

"Якщо знову почнуться активні бойові дії, я, звісно ж, повернуся на війну. Абсолютно готовий зробити це в будь-який момент. Потрібно буде розібратися з роботою, домашніми питаннями і вперед. Боятися нормально, хвилюватися про рідних теж. Але не піти не можна. А як інакше? Хто повинен це зробити? Завжди є що втрачати. Але важливо не лише боятися втрат, а й захищати своє".

Він повернувся до лав захисників у лютому 2022 року.

Міністерство енергетики зазначає, що у мирний час Максим був "талановитим журналістом та дизайнером, справжнім майстром своєї справи". Серед іншого Мединський працював для державних проєктів.

"Останній рік Офіс реформ Міненерго, Департамент комунікацій Міністерства мали честь працювати з ним у команді. Він впроваджував різні проєкти, але найбільшою радістю його були дружина Тетяна і донечка Аліса. Їй три рочки, і вона з нетерпінням чекала тата з війни. У ній він бачив сенс свого життя", - розповідають в міністерстві.

Як писав УНІАН, напередодні на війні через російські обстріли загинув журналіст Олександр Махов.

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