Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель українського журналіста та добровольця Олександра Махова.

Від обстрілів російських окупантів загинув журналіст Олександр Махов.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці телеканалу "Україна24", на якому працював Махов.

"Олександр багато років працював на каналах "Україна" та "Україна24" і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.

Він також називав "невеликою відпусткою" відрядження на Антарктиду в перерві між роботою на фронті.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель українського журналіста та добровольця Олександра Махова.

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

"Сьогодні почну з історії про одну людину. Про Олександра Махова – відомого журналіста. Впевнений, ви бачили його репортажі на телеканалах "Україна" і "Дом". Можливо, бачили його коментарі, його дописи. Він завжди був таким – із власною позицією. Патріотичною та щирою. І завжди без марнославства. І завжди був серед найсміливіших, серед перших. Завжди працював у найгарячіших точках. Старався привезти справжній матеріал. Сильний матеріал", - зазначив Зеленський.

За словами президента, з першого дня повномасштабної війни Махов був на фронті.

"Доброволець. Ветеран АТО. Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Сам родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що значить ця війна. Сьогодні він загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким, друзям. Хай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. І ми її реалізуємо", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.