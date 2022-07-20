Окупанти вимагають у родичів полонених гроші за їх повернення і таким чином заробляють.

На Запоріжжі окупанти тримають у полоні понад 400 українців, серед них працівники ТЕС та посадовці. Рашисти ще й наживаються на тому, що знущаються з людей. Вони вимагаються гроші за повернення полонених у їхніх родичів.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Рашисти продовжують викрадати та тероризувати мирних мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області. В Енергодарі окупанти розміщують свою військову техніку на території АЕС. Вони зовсім не усвідомлюють можливі наслідки таких дій. Окупанти сваряться між собою, в результаті чого самі ж страждають.

Російські військові тримають українців у полоні. Наразі відомо, що рашисти викрали понад 400 людей. За словами Старуха, окупанти наживаються на полонених. Вони вимагають гроші у родичів людей, яких утримують у неволі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РНБО спростували чергові фейки роспропаганди. На цей раз росіяни почали брехати про примусову мобілізація до ЗСУ на Донбасі.

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