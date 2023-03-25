Понад 280 жителів Київської області досі залишаються зниклими безвісти.

У Київській області станом на 25 березня виявлено 1 тис. 374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб. Як відомо, правоохоронці регулярно знаходять нові поховання на деокупованих територіях зі звірськими вбивствами українців.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

"На сьогоднішній день ми маємо 1 тис. 374 тіла загиблих цивільних українців, більшість з яких було вбито саме російською армією, саме зі стрілецької зброї. 1 тис. 174 тіла ідентифіковані, залишок у нас 200 тіл. По всіх тілах ми провели відповідні генетично-молекулярні експертизи, вилучені ДНК, внесені у базу даних", - зазначив він.

Нєбитов закликав громадян, у тому числі тих, хто перебуває за кордоном, обов'язково повідомити інформацію про людей, які були самотніми, у яких не було близьких родичів.

Також він зазначив, що 283 жителі Київської області після окупації досі залишаються зниклими безвісти.

Криміналісти ведуть роботи з ідентифікації вбитих росіянами українців

7 березня заступник голови Нацполіції - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе заявив, що у рамках проваджень криміналісти ідентифікували близько 3 тис. вбитих українців, ще 2,8 тис. тіл залишаються досі не ідентифікованими через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу.

За його словами, наразі в експертних установах системи МВС формується так звана база ДНК, й вже майже 16 тис. родичів загиблих або безвісти зниклих здали ДНК.

Раніше стало відомо, що понад 700 мирних жителів у Київській області росіяни вбили зі стрілецької зброї.

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