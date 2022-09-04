Керівник військової адміністрації Кривого Рогу повідомив, що вночі обстрілів не було.

В районі Кривого Рогу протиповітряна оборона збила ворожу ракету.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід"

"Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна рашистська ракета", – йдеться в повідомленні.

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Зауважимо, від початку доби на території області повітряну тривогу оголошували тричі: о 01:03 – 01:21, о 01:28 – 02:21, о 05:59 – 06:47.

О 7:50 керівник військової адміністрації Кривого Рогу повідомив, що "на ранок 04 вересня все рівно, Криворізький район – обстрілів не було".

Генерал-майор Дмитро Марченко раніше заявляв, що російські окупанти хочуть захопити місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, щоб створити плацдарм для наступу на Южноукраїнськ і Вознесенськ Миколаївської області.

Водночас військовий експерт Олег Жданов наголошував, що загроза прориву що для Запоріжжя, що для Кривого Рогу, що для Миколаєва практично дорівнює нулю.

Минулої доби міста Вознесенськ та Очаків зазнали ударів з боку ворога. Зафіксовані пошкодженння житлових будинків та господарських будівель. В результаті обстрілів трапилися пожежі.

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