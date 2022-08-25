Громадян закликали бути обережними через загрозу підірватися на нерозірваному снаряді.

Російські війська у ніч на 25 серпня обстріляли Металургійний район Кривого рогу з РСЗВ "Торнадо-С".

Про це у Telegram повідомив мер керівника ВА Олександр Вілкул.

Громадян закликали бути обережними через загрозу підірватися на нерозірваному снаряді.

"Кривий Ріг. Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) в Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються. Працюють всі служби. Дуже уважно дивимося під ноги – можуть бути боєприпаси, що не розірвалися", - написав Вілкул.

Як писав УНІАН, вночі чули вибухи й у Київській області.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

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