Росія не зможе висадити десант у місті, а всі спроби прориву будуть жорстко відбиті ЗСУ.

На сьогодні загрози наступу російських військ на Кривий Ріг немає.

Про це у своєму блозі заявив військовий експерт Олег Жданов.

У контексті інформації про прибуття російських десантників на окуповані території Жданов відповів: "Висадки десанту 100% немає. Чому? Тому що у них немає можливості його висаджувати. Вертолітний парк дуже сильно постраждав. Літаковий парк там взагалі не застосуєш. Куди його висаджувати?"

"Якби планувалася висадка десанту, їх куди-небудь в районі Мелітополя, на аеродром, посадили б на "вертушки", борти транспортні і тоді б повезли і почали висаджувати. Але це сьогодні нереально. Прорив вертольотів в глибину не реальний. Зверніть увагу: російська авіація далі лінії фронту нікуди не залітає. Крім ракет більше нічого не летить углиб країни. Тому прориватися і бомбити наші міста - це маячня. Не факт, що вони долетять до цих міст - і вони прекрасно це знають", - пояснив експерт.

Жданов зазначив, що сьогодні - не 24 лютого, Збройні Сили України давно окопалися.

"Загроза прориву що для Запоріжжя, що для Кривого Рогу, що для Миколаєва на сьогодні практично дорівнює нулю. Тому що питання прорвати оборону: на сьогодні кількості російських військ набагато менше у порівнянні з тими, що вторгалися в Україну 24 лютого", - сказав він.

ЗСУ розгорнуті по штатам воєнного часу, створені резерви на всіх напрямках, додав Жданов.

Експерт вважає, що збір десантників свідчить про те, що російське командування досі вірить в їх найбільшу здатність наступати.

"Ми розгромили всі десантні батальйони на території України, всі вони оновили склад. Це не ті десантники, яких готували роками і вони вміли бігати, стрибати, це молодняк, який набрали на контракт. Так, бойовий досвід у них є, але підготовка гірша. Їх зібрали як найкращих. Тоді про що говорити про підготовку решти військ", - підсумував Жданов.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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