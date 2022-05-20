У місті діє український партизанський рух.

Над залізничним вокзалом тимчасово окупованого Херсона сьогодні замайорів національний прапор України.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.

"Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон - це Україна, так було, є і буде!", - зазначається в повідомленні.

УЗ також оприлюднила відео, на якому над будівлею вокзалу майорить синьо-жовтий прапор.

Як повідомляв УНІАН, патріоти з окупованого Херсона прикрасили місто до Дня вишиванки, який Україна відзначала напередодні. Місцеві "партизани" намалювали синьо-жовтою фарбою українські прапори й нагадування окупантам про те, кому справді належить Херсон.

Це не перші звернення до окупантів від херсонців. Нещодавно на вулицях міста з'явилися красномовні попередження для росіян. Останнім часом у місті активізувалися українські патріоти.

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