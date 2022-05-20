Над залізничним вокзалом тимчасово окупованого Херсона сьогодні замайорів національний прапор України.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.
"Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон - це Україна, так було, є і буде!", - зазначається в повідомленні.
УЗ також оприлюднила відео, на якому над будівлею вокзалу майорить синьо-жовтий прапор.
Як повідомляв УНІАН, патріоти з окупованого Херсона прикрасили місто до Дня вишиванки, який Україна відзначала напередодні. Місцеві "партизани" намалювали синьо-жовтою фарбою українські прапори й нагадування окупантам про те, кому справді належить Херсон.
Це не перші звернення до окупантів від херсонців. Нещодавно на вулицях міста з'явилися красномовні попередження для росіян. Останнім часом у місті активізувалися українські патріоти.