Президент зауважив, що успіхи українських воїнів не обмежуються лише звільненням Лиману.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня у звітах військових найбільшу частину займає перелік звільнених від російських окупантів населених пунктів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Щоденно як мінімум двічі - вранці і ввечері - я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в рамках нашої триваючої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом", - зауважив глава держави.

Відео дня

Говорячи про псевдореферендуми окупантів, Зеленський підкреслив, що кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти України, буде за це відповідати.

"Я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Я дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників, спецслужбовців до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу", - сказав президент.

Він подякував за успіхи на сході України 25-ій, 80-ій, 81-ій, 95-ій бригадам десантно-штурмових військ; 14-ій і 92-ій окремим механізованим бригадам; 1-ій, 4-ій і 17-ій танковим бригадам; Силам спеціальних операцій, підрозділам Національної гвардії та Національної поліції, співробітникам Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Вдень 2 жовтня президент заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік "трикутника" міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: