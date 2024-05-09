За словами командира 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Павла Федосенко, біля кордону зосереджено угруповання з 50 тисяч окупантів.

Росіяни готують напад на Харківську область. Про це в інтерв'ю The Economist сказав командир 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко.

За його словами, РФ нападе на Харківську область в середині травня. Нині біля кордону зосереджено угруповання з 50 тисяч окупантів.

"Один зі сценаріїв – ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги на Київ. Іншим варіантом було б переміститися приблизно на 10 км ближче, поставивши східну околицю міста в зону дії артилерії та створивши буферну зону для захисту Білгорода, російського міста, яке зазнає ударів українських безпілотників", - каже військовий. Відео дня

Він також зазначив, що імовірність того, що росіяни окупують усю територію Донецької області становить 70%.

"Всі знають, що якщо ми не будемо битися за Костянтинівку та Дружківку, російські війська будуть у Дніпрі, Харкові, Кривому Розі через кілька тижнів", - прогнозує Федосенко.

Він також зазначив, що мета боїв за Часів Яр не в тому, щоб утримати кожен сантиметр землі, а щоб не дати Росії просунутися і захопити головні міста. При цьому вирішальне значення має уповільнення окупантів на Донбасі.

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