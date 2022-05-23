Це орієнтовні втрати з української сторони.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогоднішній день спроби можливого відвоювання Криму з-під російської окупації призведуть до сотень тисяч вбитих серед українських військових.

Про це глава держави сказав під час виступу в Українському домі в Давосі (Швейцарія) у форматі запитання – відповіді.

Зокрема, у нього запитали, чи реалістично Україні повернути окупований Росією Крим.

"Розумієте, на сьогодні, я впевнений, що це сотні тисяч вбитих військових з нашої сторони. Я не рахую людей з іншого боку, з боку ворога. З нашої сторони - це сотні тисяч вбитих", - наголосив Зеленський.

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україні під силу звільнити окуповані Росією Крим і райони Донбасу, захоплені до 24 лютого.

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