Він допустив військовий сценарій повернення територій, запевнивши, що мирне населення не постраждає.

Україні під силу звільнити окуповані Росією Крим і райони Донбасу, захоплені до 24 лютого.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович в інтерв'ю Politeka.

Говорячи про окупований півострів, він підкреслив, що звільнити його можна, питання тільки в наявності там ворожої армії.

"Якщо її немає, вона дуже швидко закінчується, цілком можна і військовим шляхом. Тут питання ось у чому - ціна питання і наявність можливостей і умов, щоб це виконати", - сказав він.

За словами Арестовича, військовий шлях звільнення Криму та ОРДЛО цілком можливий.

"Немає жодних проблем звільнити Крим і Донбас військовим шляхом. За наявності умов і військової сили. Умови: російська армія ослабла до такої міри, що не може їх захищати ефективно. Сили - у нас є сила брати все військовим шляхом. До цього йде, чи дійде до цього - велике питання. Це залежить від термінів і обсягу ленд-лізу, який до кінця не зрозумілий... Частина цього озброєння ще потрібно зробити, це може тривати місяцями. А РФ, при всіх санкціях, теж не стоїть на місці, вона намагається призивати людей, знімати техніку зі зберігання, вони теж знаходяться в цій гонці, не все так просто", - зазначив радник глави ОП.

Він запевнив, що Україна однозначно продовжить боротися за всі свої території, особливо захоплені після повномасштабного вторгнення.

"Далі - подивимося. Якщо у нас будуть сили, потенціал вирішити проблему Донбасу і Криму військовим шляхом - те чого ми будемо зупинятися, це наша територія", - пояснив він.

"Ми знайдемо спосіб відвоювати так, що волосся не впаде з голови наших співвітчизників на окупованих територіях. Ми це довели в 2014 році", - додав він.

За його словами, є військові способи вирішити проблему, не стріляючи по містах. Арестович запевнив, що українська армія не стріляє в населені пункти, намагаючись вберегти мирне населення.

Раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна поверне всі окуповані Росією території.