Кремлівських рупорів відмовилися приймати в обласній лікарні.

Медики обласної лікарні тимчасово окупованого Херсона відмовилися лікувати поранених пропагандистів телеканалу "Таврія".

Про це пише проросійський Телеграм-канал Южнорусскiй еретикЪ, пов'язаний з колишнім українським журналістом Олександром Чаленком.

Кілька російських пропагандистів було поранено в ніч на 21 жовтня внаслідок атаки ЗСУ на Антонівський міст. Доречі, топ-пропагандист Олег Клоков "денацифікувався". Кілька його "колег" отримали поранення. Їх ушпиталили в обласну лікарню Херсона.

Відео дня

Втім, херсонські медики відмовилися лікувати кремлівських рупорів. Ба більше, лікарі зраділи пораненню росіян.

"В обласній лікарні Херсона відмовляються лікувати співробітників телеканалу "Таврія", які постраждали після обстрілу понтонної переправи. "Нарешті вас тварюк постріляли", - слова медперсоналу. Людей з осколковими пораненнями відправили лікуватися додому", - бідкаються пропагандисти.

Втрати РФ в Україні: нові поразки окупантів

За інформацією аналітиків, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб показати "перемогу" хоча б на одному напрямку. На тлі втрат та поразок країна-агресорка вдається до брехні.

За минулу добу ЗСУ відбили наступи російських окупантів в районі 5 населених пунктів. Противник не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, проте захисники України дають ворогу гідну відсіч.

Окрім цього, у США вже бачать вікно можливостей для України досягти успіхів у війні в найближчі тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: