За словами американських чиновників, наступні шість тижнів можуть дозволити українським військовим просунутися на Донбасі та потенційно повернути Херсон.

Згідно з оцінками американської розвідки, українські військові мають вікно можливостей протягом наступних шести тижнів для досягнення успіхів проти російської армії на півдні та північному сході.

Про це повідомляється в матеріалі The New York Times.

Американські офіційні особи кажуть про малу ймовірність масового краху російських військ, яка дозволила б Україні визволити ще одну величезну територію, як це відбулося на Харківщині минулого місяця. Але окремі російські підрозділи можуть зламатися перед постійним тиском ЗСУ, що дозволить українській армії продовжувати відвойовувати в окупантів міста на Донбасі та потенційно визволити місто Херсон.

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Попри те, що американські та українські чиновники не роблять точних прогнозів, вони кажуть, що бойові дії, імовірно, триватимуть ще кілька місяців. Також є низка змінних, які можуть стати особливо актуальними для зміни траєкторії війни: складніші бойові умови в грудні, ступінь готовності Путіна до ескалації, чи вдасться зберегти єдність Європи цієї зими на тлі енергетичної кризи, а також потенційна зміна політичної ситуації в США, котра може призвести до зменшення військової підтримки України.

Військові аналітики кажуть, що наразі Україна має перевагу на своєму боці, яка дає їй шанс визначити, на чому вона хоче зосередити зусилля для повернення території.

"Тут є українське вікно можливостей. Українці мають можливість обирати, куди вони збираються атакувати", - каже аналітик з Інституту вивчення війни Мейсон Кларк.

Офіційні особи США в приватному порядку заявляють, що Україна повинна продовжувати використовувати свою перевагу в найближчі тижні. Вони також вважають, що український наступ незабаром може змусити російські війська в Херсоні відійти на лівий берег річки Дніпро, повернувши більшу частину міста під контроль України.

Попри те, що швидкий контрнаступ ЗСУ на сході сповільнився, деякі американські офіційні особи заявили, що українці, схоже, готові просуватися вперед і вийти з глухого кута на Луганщині, де вони можуть оточити або зламати російську оборону та перекрити ключову дорогу, якою Росія користується для постачання своїх військ на окупованих територіях.

Попри втрати Путін готовий продовжувати війну

Разом із тим, попри проблеми, з якими стикається російська армія, Кремль, на думку американських чиновників і військових аналітиків, ще не програв війну. І дуже важливо, кажуть американські чиновники, ніколи не недооцінювати супротивника.

Російська армія зазнала втрат у техніці та солдатах, які розбили б більшість армій у Європі. У звіті уряду США минулого тижня говориться, що росіяни втратили 6000 одиниць техніки. Незважаючи на втрати, американські чиновники кажуть, що Росія та Путін, схоже, готові продовжувати боротьбу.

"Очевидно, що Росія зараз відчуває серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і логістикою. З настанням зими це стане лише гірше. Тому час, безумовно, має важливе значення, коли справа доходить до того, щоб використати це з операційної точки зору", - сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Враховуючи динаміку бойових дій, офіційні особи США не думають, що буде тривала пауза у бойових діях. Зимовий сніг не сповільнить бойових дій, але сповільнить пізня осіння багнюка. Щойно земля замерзне до лютого, армії знову зможуть рухатися швидше.

Росія може використати наступні чотири-п'ять місяців, щоб перегрупуватися, можливо, давши певну підготовку своїм новомобілізованим солдатам. Але що буде далі, за словами американських чиновників, залишається відкритим питанням. Росія може спробувати знову захопити позиції, які вона втратила з вересня, відновивши повільний артилерійський обстріл. Крім того, Путін міг би віддати наказ про ескалацію — потенційно до використання ядерної зброї — щоб змінити позиції своєї армії. Або Росія може спробувати зафіксувати здобутки, які вона отримала, намагаючись домовитися з українцями, і розраховуючи на те, що в Європа, яка стикається з нестачею палива взимку, змусить Київ погодитися на припинення вогню.

Американські офіційні особи попереджають, що в їхній оцінці війни є важливі застереження. Українські чиновники не діляться більшістю своїх оперативних планів. І хоча Сполучені Штати мають кращі розвідувальні дані про російські плани, наміри Путіна щодо наступного етапу війни важко розпізнати.

"Я не думаю, що українці зможуть повністю розвалити російську армію найближчим часом. У цьому сенсі росіяни змогли покрити втрати. Однак я думаю, що великі російські наступальні операції на даний момент майже не розглядаються", – сказав Кларк.

Навіть якщо Україна завадить Росії досягти її стратегічних цілей, Путін, за словами чиновників, навряд чи погодиться на поразку найближчими місяцями.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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