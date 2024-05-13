Окупанти знищують житлові квартали, щоб змусити людей покинути Харків, а потім знищити його, зазначив Терехов.

Відтоді як Харків відбив спробу російського вторгнення в перші місяці 2022 року, він став прикладом національного успіху у виснажливій війні України з Росією. Однак через два роки після цієї перемоги Харків знову опинився перед обличчям цієї загрози, оскільки російські війська кілька днів тому почали новий прорив у Харківській області. Мер Харкова Ігор Терехов розповів The Washington Post, як зараз живе місто.

За словами Терехова, одна з важливих змін порівняно з початковими атаками Росії полягає в тому, що тепер окупанти використовують більш різноманітний і жорстокий набір зброї, почасти завдяки новим поставкам з Ірану, Північної Кореї та Китаю. Вдень росіяни воліють використовувати керовані авіабомби, часто націлені на житлові квартали. Вночі вони переходять на ракети класу "земля-земля" і безпілотники Shahed.

"Вони спеціально знищують житлові квартали... Їхня мета - залякати людей, змусити їх покинути Харків, а потім завдати шкоди і знищити його. ... Ми повинні зробити все можливе, щоб не дозволити росіянам перетворити Харків на друге Алеппо", - каже Терехов.

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Терехов розповів виданню, що не знає, що планують російські війська; він мер, а не військовий експерт. Але він наполягає на тому, що хоча Путін і може зруйнувати Харків, він ніколи не оволодіє ним.

Терехов також заявив, що українці битимуться доти, доки не повернуть собі всі землі в межах міжнародно визнаних кордонів країни, включно з Кримом.

"Які гарантії, що Росія не повернеться через кілька місяців або кілька років?" - сказав він. - "Для України ще один заморожений конфлікт не є засобом вирішення проблеми".

"За словами Терехова, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до влади, він зрозуміє, що його план врегулювання конфлікту протягом 24 годин шляхом тиску на Україну з метою поступки територій неможливий. Занадто багато українських чоловіків, жінок і дітей загинуло, щоб здаватися зараз. І Путін не зацікавлений у мирі, який дасть змогу Україні залишитися вільною і незалежною країною", - пише WP.

Наступ росіян у Харківській області - що відомо

Як писав УНІАН, за підрахунками німецького військового аналітика Юліана Рьопке, за три дні Росія захопила щонайменше 10 селищ уздовж кордону на Харківщині. Наступ ведеться на двох окремих ділянках - біля Вовчанська і безпосередньо на північ від Харкова.

Як заявляв військовий експерт Олександр Мусієнко, російські окупаційні війська зможуть обстрілювати Харків своєю артилерією, якщо їм вдасться підійти до міста на відстань 25-30 кілометрів.

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