Підрозділи ПВО на Донбасі збили два ворожі літаки.

Наступальні дії російських окупантів на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках на Луганщині залишаються невдалими.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога", - зазначив він.

Підрозділи ПВО збили два ворожі літаки Су-30 та два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

"Втім, підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, на Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Так, внаслідок обстрілу російськими військовими селища Михайлівка поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник.

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