За словами заступника командира Третьої штурмової бригади, держава повинна перетворитись на "тотальну машину спротиву".

Ситуація на Півночі Харкова має стати для всієї країни холодним душем - і в питанні фортифікацій, і в питанні мобілізації. Про це у своєму Telegram-каналі написав майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, українська держава повинна перетворитись на "тотальну машину спротиву".

"І всі сили повинні бути спрямовані на фронт. Інакше не буде ніякого "після перемоги", - резюмував військовий. Відео дня

Раніше Жорін вказував на переваги та недоліки армії РФ. За його словами, росіяни не можуть відновити ту кількість броньованої техніки та танків, які знищуються на фронті.

Як сказав військовий, "ворога не можна недооцінювати,ле й не можна забувати – непереможних ворогів немає".

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія наступає на Харківщині, в ЗСУ розповіли про бої на прикордонні. Там зазначили, що обстановка залишається складною, втім, Сили оборони роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі, а також наносять ворогу ураження.

Нині в Харківській області тривають оборонні операції в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка та прикордонних селищ.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що відбувається у Харківській області. За його словами, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: