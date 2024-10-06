Сили оборони намагаються зірвати російські плани наступу.

У неділю, 6 жовтня, російські війська завдали по території Курської області 15 авіаційних ударів, застосувавши 21 керовану авіабомбу.

Про це повідомляється у останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в соціальній мережі Facebook. Загалом на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Окупанти випустили сім ракет, 94 КАБи, 653 дрони-камікадзе, а також провели 3417 обстрілів позицій Сил оборони.

Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку бійці терористичної армії здійснили п'ять штурмів. За попередніми даними, вони могли втрати 58 солдатів вбитими та пораненими. Також українським воїнам вдалося уразити 14 російських артилерийских систем, 33 безпілотники, десять одиниць автомобільної та три - спецтехніки.

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На Куп’янському напрямку росіяни 11 разів атакували українські укріплення поблизу Кучерівки, Кругляківки, Вишневого та Новоосинового. У трьох локаціях все ще точаться бої. Ще 18 російських штурмів відбулося в районах Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви на Лиманському напрямку. Три з них тривають.

На Сіверському напрямку ЗСУ зупинили російську спробу покращити тактичне положення поблизу Білогорівки. На Краматорському окупанти дев'ять разів безуспішно намагалися просунутися поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку загарбники 17 разів штурмували у районах Торецька та Щербинівки, на Покровському - 19 разів. Найбільш активні вони в районах Мирнограду, Лисівки, Крутого Яру, Новотроїцького, Променя, Петрівки та Селидового. Дев’ять боєзіткнень тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни ліквідували 126 та поранили 157 окупантів. Також вони знищено три танки, три бойові броньовані машини, три гармати, три командно-спостережні пункти, два дрона та десять автомобілів. Пошкодити вдалося два танки, чотири бойові броньовані машини, сім авто та п’ять артилерійських систем.

На Курахівському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень, російські терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка. Сім боїв досі тривають.

Також триває бій поблизу Богоявленки на Времівському напрямку, всього окупанти, застосовуючи штурмову авіацію, сім разів штурмували передній край української оборони в напрямку Ясної Поляни та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили шість безуспішних атак окпантів, на інших напрямках - без суттєвих змін.

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